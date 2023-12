Incendio in un’abitazione, ustionate mamma e neonata di 7 mesi

La piccola ha riportato ustioni sul 25% del corpo ed è ricoverata, insieme alla mamma, nel centro grandi ustioni del Policlinico

Dramma in un’abitazione in Puglia. Per cause ancora da accertare, un incendio ha avvolto un’abitazione a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. All’interno della casa c’erano una mamma e una neonata di 7 mesi rimaste ustionate.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme da alcuni residenti, sul luogo dell’incendio sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno avviato le procedure di spegnimento del rogo. La neonata ha riportato ustioni sul 25% del corpo ed è ricoverata, insieme alla mamma, nel centro grandi ustioni del Policlinico di Bari in prognosi riservata. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo.