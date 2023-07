Incendio aeroporto Catania, Ita a lavoro per ridurre disagi: voli di oggi a Comiso

I voli Ita di oggi su Catania saranno riprogrammati sull’aeroporto di Comiso 'Pio La Torre': ecco il programma dopo l'incendio

Ita Airways è al lavoro insieme all’aeroporto di Catania e agli altri aeroporti siciliani per minimizzare i disagi per i passeggeri, in seguito all’incendio che ha colpito lo scalo di Fontanarossa. I voli di oggi su Catania saranno riprogrammati sull’aeroporto di Comiso ‘Pio La Torre’. Nel dettaglio, la Compagnia opererà 5 voli da Milano Linate e 5 voli da Roma Fiumicino, per tutelare i passeggeri che devono raggiungere la Sicilia senza cancellare voli in andata verso l’isola.

Il piano di Ita Airways per la giornata di oggi

I voli ripartiranno dall’aeroporto ‘Pio La Torre’ in modalità ferry flight sugli scali di Milano e Roma, data l’impossibilità presso l’aeroporto di Comiso di procedere con le operazioni di imbarco e accettazione. In questo modo la Compagnia si assume l’onere economico per garantire la mobilità dei passeggeri in andata, a dimostrazione dell’attenzione di Ita Airways per la Sicilia ed i suoi cittadini.

Ita Airways assicura la massima collaborazione con le autorità competenti e la Regione Siciliana al fine di garantire a tutti i viaggiatori il minor disagio possibile e sta lavorando per rafforzare i voli dall’aeroporto di Palermo, con il supporto dei collegamenti via terra che saranno garantiti dagli operatori di trasporto locali e regionali. Già stasera sono previsti due voli aggiuntivi, uno per Roma Fiumicino e uno per Milano Linate.