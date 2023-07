Incendio aeroporto Catania, Sac “Danni marginali, presto normalità”

"La procedura di emergenza e’ stata perfettamente eseguita, torno a ringraziare forze dell’ordine e vigili del fuoco", spiega l'Ad Torrisi

“La prima cosa importante e’ che non si è fatto male nessuno. Stiamo cercando con immediatezza di aprire il terminal C rendendolo fruibile in accordo con Enac per garantire alcune partenze e cercare di marginalizzare al massimo quelli che sono i disagi per i quali ci scusiamo”. Lo afferma l’Ad della Sac, Nico Torrisi, in merito all’incendio divampato la notte scorsa in aeroporto a Catania. “Dopodiché – aggiunge- voglio chiarire in modo inequivocabile che i danni che ci sono stati al terminal A sono assolutamente marginali e non e’ andato a fuoco,come e’ stato detto, tutto l’aeroporto ma solo una piccola parte che stiamo cercando di riaprire al più presto”.

L’Ad Torrisi: “Al lavoro con altri scali per riproduzione voli”

“Ringrazio – evidenzia Torrisi – tutti gli enti di stato e la comunità aeroportuale per il grande sforzo svolto ininterrottamente da ieri notte e che ha visto qui il nostro sindaco in prima persona che si è fatto la nottata”. Rispondendo ai giornalisti Torrisi osserva come “operiamo oggi su circa 40mila passeggeri e stiamo lavorando con gli altri scali per la riproduzione dei voli attraverso le compagnie aree su altri scali siciliani come Comiso o calabresi mettendo a disposizione dei pullman ma speriamo di garantire che la maggior parte dei passeggeri abbia meno disagi volando da qui”. “Speriamo – conclude – di tornare a breve alla normalità. La procedura di emergenza e’ stata perfettamente eseguita e torno a ringraziare le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco che sono stati seri, rapidi ed efficaci”.