Pericoloso incendio in appartamento nella notte, evacuata palazzina a Siracusa

Nessuna vittima o conseguenza grave ma tanta paura nella notte in via dell'Amalfitania.

Momenti di paura nel cuore della notte a Siracusa, dove è divampato un pericoloso incendio in un piccolo appartamento di via dell’Amalfitania.

Si è ritenuta necessaria l’evacuazione della palazzina interessata per evitare danni gravi a persone.

Incendio in appartamento a Siracusa

Sono ancora in corso le dovute indagini per ricostruire la dinamica del rogo. Secondo le prime informazioni, a scatenare le fiamme sarebbe stato un improvviso corto circuito nell’abitazione, situata al primo piano dello stabile. Fortunatamente, il proprietario dell’immobile – che si trovava in casa – sarebbe riuscito a uscire in tempo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio ed evacuato gli occupanti di una vicina casa vacanze e dello stabile per motivi di sicurezza. Nessuna vittima o ferito grave, in base alle prime informazioni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio