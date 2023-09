Incendio sulla A18 Catania-Messina, il fumo invade le carreggiate: traffico in tilt – VIDEO

Momenti di apprensione lungo l'autostrada A18 per un incendio scoppiato tra le due carreggiate. Vigili del fuoco in azione.

Traffico fortemente condizionato stamattina lungo l’autostrada A18 Catania-Messina, all’altezza del rifornimento di Calatabiano, a causa di un incendio scoppiato tra le due carreggiate autostradali.

Il fumo dell’incendio ha invaso le due carreggiate, creando una situazione di forte disagio per chi si apprestava a percorrere il tratto.

L’intervento dei vigili del fuoco

Gli autoveicoli in transito lungo l’arteria che collega le due città sono stati costretti da Polizia e vigili del fuoco a deviare e a sostare all’altezza del rifornimento, in attesa del pronto intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri intervenuti sul posto sono riusciti a domare le fiamme e a far ripartire le auto rimaste in attesa. Non sono stati momenti semplici quelli vissuti, appunto, da parte degli automobilisti coinvolti.