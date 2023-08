Incendio in appartamento a Ballarò, fiamme invadono terzo piano: residenti in fuga

Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme scoppiate in un appartamento a Ballarò. Da comprendere le cause.

Momenti di paura quelli vissuti ieri sera dai residenti di un appartamento nel mercato storico di Ballarò a Palermo, a poca distanza da via Saladino, a causa di un incendio.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate al terzo piano di un palazzo per motivi ancora da comprendere.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco del capoluogo siciliano che hanno provveduto a estinguere il rogo, evitando quindi che potesse propagarsi ulteriormente. Gli abitanti sono stati fatti allontanare dal punto dove si sono sviluppate le fiamme.

Fortunatamente non si registrerebbero persone rimaste ferite. L’edificio è stato messo in sicurezza dagli stessi vigili del fuoco a seguito delle operazioni di bonifica.