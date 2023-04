Fiamme all’esterno di un bar, indagini in corso: si cercano gli autori

Polizia sulle tracce dei possibili responsabili dell'incendio che ha danneggiato l'esterno di un bar a Canicattì.

Un incendio, apparentemente di natura dolosa, ha danneggiato nei giorni corsi l’area esterna di una bar di una traversa di viale Della Vittoria, in pieno centro a Canicattì, in provincia di Agrigento. Le fiamme hanno distrutto una tettoia in plastica, oltre a una botte di legno e un vaso.

A spegnere l’incendio sono stati gli stessi residenti della zona che, preoccupati per il fumo e le fiamme, sono intervenuti prima dell’arrivo dei vigili del fuoco al fine di evitare danni maggiori.

Le indagini

Sono successivamente scattate le indagini da parte della polizia, intervenuta dopo lo spegnimento del rogo per i rilievi del caso. Sarebbe stato già ascoltato il titolare dell’attività commerciale.

Gli operatori di polizia, inoltre, sarebbero già entrati in possesso dei filmati realizzati dalle telecamere di videosorveglianza della zona al fine di riuscire a raccoglie elementi utili per risalire agli autori del rogo.