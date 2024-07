Incendio in barca: colonna di fumo e paura

Incendio a bordo di un'imbarcazione. Paura ai Lidi Ferraresi per il rogo di una barca che era tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi.

Incendio a bordo di un’imbarcazione. Paura ai Lidi Ferraresi per il rogo di un piccolo yacht che era nel canale tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi. L’allarme è scattato intorno alle 11:00. Si sono salvati miracolosamente gli occupanti della barca e non ci sarebbero feriti. Attimi di terrore anche tra i bagnanti presenti in spiaggia. Si è alzata un’alta colonna di fumo nero. Sul posto è arrivata la Guardia costiera e i Vigili del Fuoco. Il rogo non è ancora noto per quale motivo sia divampato. La barca ha fatto il pieno di gasolio ed era partita da Porto Garibaldi.