Incendio nel Palermitano, vegetazione in fiamme: arrivano vigili del fuoco e Protezione civile

Vegetazione in fiamme a Caccamo, in provincia di Palermo. Fortunatamente non sarebbero state coinvolte case.

Nuovo incendio in Sicilia. Un rogo si è sviluppato nel pomeriggio di martedì 5 dicembre in contrada Zappeleo a Caccamo, in provincia di Palermo. Ad andare in fiamme sono stati alberi e sterpaglie presenti in zona.

L’intervento dei vigili

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, insieme ai volontari della Protezione civile, che si sono occupati di spegnere l’incendio e a limitare i danni. Fortunatamente, a quanto pare, le fiamme non avrebbero coinvolto le abitazioni.

Un altro incendio si è verificato pochi giorni fa a Pace del Mela, in provincia di Messina. Anche in questo caso ad andare in fumo è stata della vegetazione, ma le fiamme hanno minacciato anche dei tralicci dell’alta tensione.