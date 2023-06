Paura in contrada Mosella, camion della frutta prende fuoco improvvisamente

Il Codacons diffonde le immagini del mezzo pesante avvolto dalle fiamme: disagi alla circolazione ad Agrigento.

Momenti di panico e disagi alla circolazione ad Agrigento, in contrada Mosella, per l’incendio di un camion che trasportava frutta.

Le incredibili immagini dell’accaduto sono state diffuse dal Codacons agli organi di stampa.

Incendio di un camion in contrada Mosella

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il mezzo pesante sarebbe andato improvvisamente in fiamme nei pressi di contrada Esa-Chimento (teatro, poche settimane fa, di un maxi incidente con 5 feriti, tra i quali anche dei turisti tedeschi). Un passante avrebbe filmato l’intera scena.

Ingenti i danni al mezzo, avvolto da fumo e fiamme nel giro di pochi minuti. Fortunatamente, però, l’incendio non avrebbe provocato ferite al conducente del camion: l’uomo, infatti, sarebbe riuscito ad arrestare la marcia e a scendere dal veicolo prima che il fuoco avvolgesse interamente il mezzo. Si sono registrati disagi alla circolazione durante l’intervento dei soccorsi per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.