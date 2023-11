Paura nella notte, fiamme vicino a un campeggio: vigili del fuoco in azione nel Siracusano

Diversi incendi nella notte: il più pericoloso a Portopalo di Capo Passero (SR). Fiamme alte anche nell'Agrigentino.

Paura nella notte a causa di un incendio divampato vicino a un campeggio in contrada Guardiani a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa.

Fortunatamente sembra che non vi siano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Incendio vicino a un campeggio a Portopalo

Rimane ancora da confermare la causa scatenante del rogo, avvenuto poco prima delle due di notte tra il 2 e il 3 novembre 2023. Sul posto, in seguito alla segnalazione del rogo, sono intervenute le squadre del comando dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza le persone presenti e l’intera area.

Fiamme anche ad Agrigento

Nonostante sia autunno inoltrato, l’emergenza incendi prosegue. Solo nelle ultime ore, nell’Agrigentino si sono registrati ben 3 roghi di sterpaglie: in due casi le fiamme sarebbero arrivate pericolosamente vicine al centro abitato.

La prima segnalazione è arrivata al comando provinciale dei vigili del fuoco per un incendio a Santa Margherita del Belice. Un secondo rogo, invece, è divampato a Porto Empedocle, vicino all’area abitata di via Garibaldi: i pompieri, giunti sul posto, hanno messo in sicurezza la zona ed estinto le fiamme prima che potessero provocare ulteriori danni. Il terzo intervento, infine, ha interessato Menfi: nella notte un incendio è scoppiato vicino alle abitazioni ed è stato necessario il soccorso dei vigili del fuoco per evitare danni a cose o persone.

Immagine di repertorio