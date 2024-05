Canicattì, auto distrutta da un incendio: le indagini

La proprietaria è una 43enne disoccupata del luogo che è stata ascoltata dai carabinieri.

Paura a Canicattì per un incendio divampato in via Duca degli Abruzzi. Ad accorgersi delle fiamme che stavano distruggendo un’auto, una Fiat Punto, sono stati i residenti che hanno allertato le forze dell’ordine.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

L’incendio a Canicattì

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i carabinieri. I pompieri hanno spento le fiamme e i carabinieri hanno effettuato i sopralluoghi di rito per capire l’esatta dinamica dell’incendio a Canicattì.

Identificato il proprietario, una quarantatreenne disoccupata di Canicattì. La vettura è andata completamente distrutta ed è stata sequestrata dai carabinieri. I militari hanno anche ascoltato la donna per capire se nei giorni precedenti al rogo avesse visto o sentito qualcosa di sospetto. Le indagini sono in corso e non sono ancora chiare le cause del rogo.

A fine marzo, sempre a Canicattì, un’altra auto era stata distrutta dalle fiamme: ad andare a fuoco, una Volkswagen Tiguan che si trovava posteggiata in via Girolamo Li Causi. Il proprietario della vettura era una donna di 30 anni anche se il mezzo era utilizzato dal marito. Entrambi sono commercianti.