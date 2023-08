Fumo nero e fiamme nei capannoni, “brucia” la provincia di Agrigento

Proseguono gli incendi in Sicilia, situazione difficile in provincia di Agrigento: vigili del fuoco in azione.

Drammatico incendio nella notte in un capannone situato in contrada Gulfa a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento.

Sono ancora in corso gli accertamenti su quanto accaduto.

Incendio in capannone a Santa Margherita di Belice

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme avrebbero interessato l’interno di un capannone contenente ben 1.300 balle di fieno. Sul posto si è rivelato necessario l’intervento di tre squadre di vigili del fuoco per estinguere il rogo e ripristinare la normalità.

Sull’episodio che ha interessato la struttura, di proprietà di un imprenditore agricolo 44enne del posto, sono in corso le indagini dei carabinieri. Al momento non è nota la causa scatenante delle fiamme, ma gli inquirenti prediligono la pista dolosa.

Fiamme anche ad Agrigento

Quello del capannone di Santa Margherita del Belice non è l’unico incendio registrato nelle ultime ore in provincia di Agrigento. Un altro capannone in fiamme è stato segnalato fra viale Emporium e San Leone ad Agrigento: il maxi incendio starebbe interessando in questa mattina di agosto il Villaggio Peruzzo.

Le testimonianze parlano di un’enorme colonna di fumo nero visibile praticamente in tutta la città. Per fortuna, al momento, non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono in azione.

