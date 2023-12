Paura nella notte, odore di bruciato e fiamme in casa ad Agrigento: intervengono i pompieri

Famiglia in salvo ma tanti danni all'abitazione del quartiere Giardina Gallotti.

Paura per una famiglia di Giardina Gallotti, quartiere di Agrigento, che nel cuore della notte si è svegliata trovandosi davanti agli occhi un pericoloso incendio in corso in casa.

Fortunatamente, la fuga del nucleo familiare coinvolto e l’intervento dei vigili del fuoco hanno evitato il peggio, anche se l’abitazione ha subìto dei danni.

Incendio in casa ad Agrigento

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 2 di notte i membri della famiglia si sarebbero svegliati avvertendo un forte odore di bruciato. Notando le fiamme in casa, tutti i componenti del nucleo familiare sarebbero riusciti ad abbandonare l’abitazione prima di rimanere intrappolati tra le fiamme e a contattare i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento.

I pompieri, giunti sul posto, hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’immobile. Importanti i danni alla cucina, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ancora da comprendere l’origine del rogo.

Il caso dello scorso novembre

Un incendio simile, fortunatamente anche in questo caso a lieto fine, si è registrato lo scorso 23 novembre in una casa di via Dante ad Agrigento. L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato fondamentale per trarre in salvo tre anziani, residenti nell’immobile avvolto dalle fiamme. I malcapitati sarebbero rimasti intossicati, ma fortunatamente non in maniera grave. Gli operatori del 118 li hanno medicati sul posto.

Immagine di repertorio