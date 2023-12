Incendio in un casolare vicino ex convento nel Messinese, spento il rogo

La struttura, abbandonata e utilizzata spesso come deposito incontrollato di rifiuti, è stata avvolta dalle fiamme

Un incendio ha danneggiato un casolare nel centro storico di Patti, in provincia di Messina, nei pressi di un ex convento. La struttura, abbandonata, è stata avvolta dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco

Lanciato l’allarme dai residenti della zona, sul luogo del rogo, tra via Rossini e via Fieramosca, sono intervenuti i vigili del fuoco. L’area interessata dall’incendio è spesso utilizzata come deposito di rifiuti.