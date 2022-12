Incendio a Catania, fiamme e fumo in via Santa Sofia: vigili del fuoco sul posto – VIDEO

Un incendio si è verificato in via Santa Sofia, a poca distanza dal Policlinico di Catania. In corso lo spegnimento delle fiamme.

Un incendio si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 dicembre, all’altezza di via Santa Sofia, zona Policlinico, a Catania.

Un’enorme nube di fumo nero si è sollevata in cielo ed è rimasta visibile per diversi minuti anche a distanza.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, così come confermato alla nostra redazione, si sono presentati i vigili del fuoco del Comando provinciale etneo per provvedere allo spegnimento delle fiamme. Non è ancora chiaro cosa possa aver generato le fiamme.

In base ad alcune testimonianze, il rogo sembrerebbe aver interessato una cabina elettrica. Maggiori dettagli potrebbero emergere nel corso dei prossimi minuti.

Video di Melania Tanteri