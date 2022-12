Fumo e fiamme nel carcere minorile, incendio appiccato dai detenuti: 5 agenti intossicati

L'ennesima tragedia sfiorata in carcere, questa volta nell'istituto penale per minorenni di Acireale: la prima ricostruzione dell'incendio.

Momenti di paura al carcere minorile di Acireale, in provincia di Catania, dove due detenuti sono accusati di aver appiccato un incendio nella cella dove si trovavano.

L’episodio si sarebbe verificato nel corso di una protesta all’interno del penitenziario lo scorso venerdì, poco prima della mezzanotte.

Incendio al carcere minorile di Acireale: cosa è accaduto

A fornire la prima ricostruzione dell’incendio è Calogero Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

In base alla prima ricostruzione dei fatti, i due detenuti – con presunte problematiche psichiatriche – avrebbero dato fuoco ad alcuni oggetti nella cella. Il fumo denso avrebbe invaso tutta la Sezione dove si trovava la cella, dove c’erano ben 18 detenuti (oltre ai due che avrebbero provocato l’incendio).

Sul posto è intervenuto il personale della Polizia Penitenziaria, che fortunatamente ha impedito che l’evento si trasformasse in una tragedia. Cinque agenti sarebbero rimasti intossicati. Fortunatamente, però, dopo il trasferimento al Pronto Soccorso dell’ospedale locale, sono stati tutti dimessi senza gravi conseguenze.

Per Navarra si tratterebbe della “ennesima tragedia sfiorata a scusa della scellerata gestione di soggetti con problematiche di carattere psichiatrico, che vengono assegnati in istituti penitenziari come quello di Acireale, una struttura totalmente inadatta a contenere simili tipologie di detenuti”.

Immagine da Google Maps