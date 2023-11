Fiamme all’ex scuola Grazia Deledda di Palermo, evacuate 27 persone: due intossicati

Due persone in ospedale e 27 evacuati: è il bilancio del rogo scoppiato nella mattinata a Palermo.

Momenti di paura nell’ex scuola Grazia Deledda in largo Gibilmanna a Palermo, dove si è registrato un pericoloso incendio.

Si è rivelato necessario evacuare lo stabile.

Incendio all’ex scuola Grazia Deledda, scatta evacuazione

L’incendio è scoppiato questa mattina, per cause ancora da verificare. Lo stabile, occupato da nove famiglie, in tutto 27 persone, è stato evacuato in via precauzionale dai vigili del fuoco dopo la segnalazione dell’avvenuto rogo.

Secondo le prime informazioni, due persone – un uomo e una donna – sarebbero rimaste intossicate e sarebbero finite in ospedale, rispettivamente al Villa Sofia e all’ospedale Buccheri La Ferla. Fortunatamente le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto anche carabinieri e 118.

Possibile cortocircuito

Sono attualmente in corso le indagini sulla dinamica dell’incendio, divampato da un magazzino al piano terra. Si pensa a un cortocircuito.

