Nel Messinese è scoppiato un grosso incendio in centro rifiuti plastici

Incendio dalla grossa portata in un deposito in cui vengono stoccati rifiuti di materiale plastico nel Messinese. Si è creata una colonna di fumo densa e molto scura, colore tipico quando vengono bruciate sostanze come la plastica o la gomma.

Il fumo si sta riversando in diverse cittadine che si trovano nelle vicinanze del rogo, Piano Stinco di Torrenova, come a Sant’Agata di Militello. Infatti il sindaco del suddetto Comune ha dichiarato con una nota su Facebook: “La nube tossica si dirige in parte verso l’abitato di Sant’Agata di Militello. Si raccomanda ai concittadini di prendere tutte le precauzioni utile ad evitare l’inalazione di gas tossici (chiusura delle finestre e degli infissi delle abitazioni – allontanarsi dalle zone più interessate ecc..)”.

Sono già sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.