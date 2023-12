Drammatico incendio nella notte, 55enne in gravi condizioni nel Palermitano

Il ferito avrebbe riportato ustioni su gran parte del corpo dopo il terrificante incendio in casa.

Dramma nella notte a Misilmeri, in provincia di Palermo, dove un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un violento incendio scoppiato nel suo appartamento in via Eleuterio.

Il malcapitato si trova in ospedale in gravi condizioni.

Drammatico incendio a Misilmeri

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite dalla caldaia e il fuoco si sarebbe propagato in pochi minuti nell’appartamento. All’interno dell’abitazione vi erano due persona, una coppia di marito e moglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e – assieme ai carabinieri – avviato le indagini per risalire alle origini del rogo. La prima ipotesi è che a scatenare le fiamme sia stato un malfunzionamento della caldaia.

Ad avere la peggio è stato l’uomo, un 55enne, rimasto gravemente ustionato. Ingenti anche i danni all’edificio.

Come sta il ferito

A causa delle ferite riportate a causa dell’incendio, il 55enne è stato soccorso e trasferito all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo prima e al Civico dopo. Avrebbe riportato ustioni sull’80% del corpo e al momento risulta ricoverato in prognosi riservata.

Proseguono le indagini per ricostruire la drammatica vicenda e accertare la dinamica dell’accaduto.

Immagine di repertorio