Vasto incendio in via Pietro Novelli, le fiamme minacciano le case: residenti in fuga

Non si placa l'emergenza incendi in Sicilia. Un vasto rogo è scoppiato ieri pomeriggio in via Pietro Novelli a Monreale.

Prosegue l’emergenza incendi in Sicilia. Un rogo di vaste proporzioni si è sviluppato nelle nel pomeriggio di domenica 23 luglio in un terreno incolto in via Pietro Novelli, a poca distanza dal cimitero.

Le fiamme si sono sviluppate in pochissimo tempo, arrivando a minacciare le abitazioni presenti a poca distanza, a causa delle temperature elevate e del vento.

Incendio nel Palermitano, abitanti evacuati

Nell’area interessata dall’incendio si sono presentati i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile che hanno dovuto lavorare a lungo nel tentativo di fronteggiare le fiamme.

Alcuni residenti della zona, a causa del pericolo, sono stati costretti ad abbandonare temporaneamente le abitazioni. Nell’area sono stati effettuati diversi lanci d’acqua dall’alto. Le fiamme in via Pietro Novelli sono state domate nella serata.