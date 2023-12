Paura nel Catanese, casa va a fuoco: si alza colonna di fumo, apprensione per bombole di gas

Momenti di apprensione stamattina a Paternò (Catania) a causa di un incendio scoppiato in via Alecci. Soccorritori sul posto.

Momenti di preoccupazione quelli vissuti nel centro di Paternò, in via Alecci 24, traversa di via Circonvallazione, a causa di un incendio scoppiato nelle prime ore della mattinata di lunedì 11 dicembre. Delle fiamme si sono alzate, per cause ancora da comprendere, all’interno di un’abitazione.

L’incendio nell’abitazione

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco di Paternò e di altri distaccamenti del comprensorio catanese per riuscire a estinguere nel più breve tempo possibile le fiamme. Un’operazione non semplice, poiché l’area interessata dall’incendio è caratterizzata da una via stretta che non permette agevolmente il transito dei mezzi di soccorso.

Sul posto si sono presentati anche i carabinieri di Paternò per provvedere alla gestione del traffico. Una nube di fumo è rimasta visibile per diversi minuti, anche a distanza dal punto, a causa delle fiamme che si sono sprigionate dall’abitazione.

Secondo alcune informazioni, all’interno dell’abitato sarebbero presenti anche delle bombole del gas. Non si ha notizia, al momento, di possibili persone rimaste ferite.