Incendio in ospedale Ribera, sopralluogo commissario Asp

“Esprimo cordoglio per la vittima dell’incendio di ieri nel reparto di Medicina dell’ospedale ‘Fratelli Parlapiano’ di Ribera e vicinanza e un sentito ringraziamento al direttore di presidio Cascio e a tutti gli operatori sanitari, che si sono adoperati per salvare gli altri pazienti ricoverati presso il nosocomio, che rischiavano di rimanere bloccati all’interno della struttura”. A dirlo è il capogruppo della Dc all’Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace, aggiungendo: “Martedì prossimo, alle 11, il commissario dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, si recherà presso l’ospedale per incontrare gli operatori sanitari e i sindaci del comprensorio e fare il punto della situazione. Alla riunione ho invitato anche l’onorevole La Rocca Ruvolo“.