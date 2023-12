VIDEO | Tragedia dell’Immacolata all’ospedale di Tivoli, incendio killer: 4 vittime

In corso gli accertamenti sul tragico rogo che ha interessato varie aree dell'ospedale. Quattro anziani morti e oltre 200 pazienti evacuati.

Un devastante incendio ha interessato l’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli (provincia di Roma) nella tarda serata dell’8 dicembre. Purtroppo ci sono delle vittime, almeno 4.

L’intervento dei vigili del fuoco è partito intorno alle ore 23 e si è protratto per diverse ore.

L’incendio all’ospedale di Tivoli

Il rogo ha interessato i seguenti reparti: Terapia Intensiva, Pronto Soccorso e zona camera mortuaria. Le fiamme avrebbero interessato anche serbatoi esterni di ossigeno.

Le fiamme sarebbero divampate dal terzo piano dello stabile, raggiungendo i piani superiori, poco dopo le 22.30. Il personale ospedaliero, assieme ai soccorritori, avrebbe provveduto a evacuare oltre 200 pazienti ricoverati all’interno della struttura. Alcuni sono stati trasferiti dalle zone agibili dell’ospedale all’adiacente palestra comunale Maramotti, allestita dalla Protezione civile comunale con coperte, cuscini e brandine.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tivoli, la polizia e i carabinieri.

Le vittime

Sono almeno 4 le vittime accertate dell’incendio, tutti anziani ricoverati all’ospedale di Tivoli. Sui corpi è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso. Al momento sono in corso le ultime ispezioni dei vigili del fuoco negli ascensori: l’ospedale, secondo le prime informazioni, risulterebbe interamente inagibile.

Nei prossimi giorni si prevede un nuovo sopralluogo. Naturalmente proseguono le indagini per comprendere la natura dell’incendio e le eventuali responsabilità.

I commenti

Tanti i commenti di cordoglio e dolore per l’incendio devastante all’ospedale di Tivoli: “4 morti e 200 sgomberati tra i pazienti a Tivoli. Non è tollerabile che fatti di questo genere possano accadere. Il SSN pubblico dovrebbe essere una priorità ma si investe su altro. Il ministro Schillaci venga a riferire in parlamento”, scrive su X (Twitter) il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli.

Costanti gli aggiornamenti – anche sui social – del sindaco Giuseppe Proietti: “Il Comune ha prontamente attivato il Centro Operativo Comunale per supportare le operazioni di evacuazione dei pazienti”, si legge in uno degli ultimi post.

Fonte foto e video: vigili del fuoco