Incendi a Palermo, riapre l’aeroporto. Black-out in città, fiamme anche nel Messinese

Riaperto l'aeroporto di Palermo dopo lo stop delle scorse ore. Ok ai voli in partenza. Stop a collegamenti in alcune zone della provincia.

L’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo è stato riaperto alle ore 11 di stamattina dopo la chiusura scattata nella serata di ieri a causa degli incendi che si erano sviluppati lungo l’area perimetrale. Lo ha comunicato la Gesap, la società che gestisce l’aerostazione.

Attualmente sono consentiti i voli in partenza, mentre per quelli in arrivo è da verificare la situazione relativa al forte vento di scirocco che sta soffiando in zona. “L’aeroporto di Palermo ha riaperto. Al momento saranno consentiti solo un numero limitato di voli in partenza. Per gli arrivi, è in corso il monitoraggio delle condizioni meteo”, comunica l’aeroporto.

Aeroporto Palermo, tanti voli cancellati o dirottati

Sarebbero dovuti essere 233 i voli in programma da e per Palermo nella giornata di oggi. A causa della situazione di crisi, otto voli sono stati cancellati mentre altri sono stati dirottati a Trapani Birgi.

Tra i voli previsti, 20 erano stati presi in carico dall’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania che sta attualmente operando in attività fortemente ridotta a seguito dell’incendio che ha danneggiato il Terminal A la scorsa settimana.

A Palermo molte strade al buio

Continuano intanto le situazioni di disagio a Palermo a causa degli incendi che si sono sviluppati nelle zone circostanti e per le alte temperature che stanno mettendo in ginocchio l’Isola. Dal pomeriggio di ieri molti quartieri cittadini stanno facendo i conti con diversi black-out. Colpite le aree di viale Lazio, via Messina Marina e via Agrigento.

Sempre a causa degli incendi, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo sono rimasti chiusi gli svincoli di Carini in direzione del capoluogo e di Tommaso Natale verso Mazara. Sospesa in mattinata la circolazione ferroviaria lungo la linea Palermo Notarbartolo-Punta Raisi a causa di fiamme che sono scoppiate a poca distanza dai binari.

Fiamme anche in provincia di Messina

Le fiamme stanno causando problemi anche lungo il versante tirrenico del Messinese. A causa di un incendio la Strada Statale 113 “Settentrionale Sicula” è temporaneamente chiusa dal km 15,000 al km 20,000, a Messina.

Un rogo di vaste proporzioni è divampato nella serata di ieri nelle zone di Curcaraci e Faro superiore. Il fuoco ha mandato in fumo diverse aree verdi sulle colline e ha minacciato le abitazioni vicine. I residenti sono stati costretti ad abbandonare le case. Nei punti interessati dalle fiamme sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco e della Forestale.

Musumeci: “Situazione più complessa di ultimi decenni”

“Stiamo vivendo in Italia una delle giornate più complicate degli ultimi decenni: nubifragi, tornadi, grandine-gigante al Nord; caldo torrido e incendi devastanti nel Centro-Sud”, afferma su Facebook il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci..

“Mentre piangiamo le tre vittime di queste ventiquattr’ore, sento di dovere ringraziare i vigili del fuoco, i dirigenti e volontari di Protezione civile, le Forze dell’ordine, gli operai forestali e tutti coloro che sono in queste ore mobilitati nelle trincee più difficili. Lo sconvolgimento climatico che ha colpito la nostra Nazione impone a tutti noi, a qualsiasi livello, un cambio di passo, senza alibi per alcuno. Ma oggi occupiamoci di contenere i danni. E sono tanti!”.

Fonte foto: Facebook – Aeroporto Internazionale di Palermo “Falcone e Borsellino”