Ancora fiamme nell’Agrigentino, gli incendi bruciano barche e minacciano case

Due incendi si sono sviluppati nel giro di poche ore a Palma di Montechiaro. L'intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio.

Si ripetono nuovamente gli incendi a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Per due notti consecutive, infatti, le fiamme sono divampate nel territorio comunale causando danni e disagi.

Il primo incendio

Inizialmente, ignoti avrebbero appiccato il fuoco a delle barche abbandonate e prive di motore in località Torre San Carlo, dove in passato sono avvenuti degli sbarchi di migranti.

Il secondo incendio

Nella serata di ieri, giovedì 17 agosto, le fiamme sono scoppiate invece tra via Degli Appennini e via 25 aprile. Nell’occasione, alcune abitazioni presenti sul posto sono state seriamente minacciate dal fuoco.

Per spegnerle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Distaccamento di Licata e dei volontari della Protezione civile. Fortunatamente, non si registrerebbero gravi conseguenze per i cittadini.