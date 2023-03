Incendio nel Catanese, bosco in fiamme: interviene anche un canadair

Vigili del fuoco in azione a Pedara per un incendio scoppiato alle prime luci di oggi. Necessario anche l'intervento di un canadair.

Un incendio si è verificato in queste ore in via Monte Po a Pedara, in zona Tarderia alta, in provincia di Catania. Ad andare in fiamme sono state delle sterpaglie in un’area boschiva.

Una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Catania è giunta alle ore 7,15 ed è stato predisposto l’intervento da parte dei pompieri del Distaccamento di Acireale.

Incendio nel Catanese, anche Forestale al lavoro

Sul posto si sono presentati anche una squadra appartenente alla Forestale della Regione Siciliana (Distaccamento di Nicolosi) e un canadair per fornire supporto in occasione delle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero esplose nel pomeriggio di ieri e sono state alimentate dalle forti folate di vento per tutta la notte tra il 27 e il 28 marzo.

Incendio nel Catanese, da comprendere le cause

Così come reso noto dal primo cittadino di Pedara, Alfio Cristaudo, è stata valutata anche la possibilità dell’evacuazione delle case vicine al punto dove si è sviluppato il rogo.

Sono ancora da comprendere le cause che hanno provocato l’incendio. Va chiarito, infatti, se il rogo possa essere scoppiato per cause naturali, con l’aumento delle temperature di questi giorni, o per mano dolosa.

Fonte foto: Facebook – Cristaudo Sindaco