Grosso incendio a Pedara, le fiamme minacciano le case: residenti evacuati

Un vasto incendio sta attualmente minacciando diverse abitazioni a Pedara, nel Catanese. Residenti costretti a lasciare le case.

Momenti particolarmente difficili quelli che si stanno vivendo in diversi punti della provincia di Catania a causa dei numerosi incendi scoppiati in queste ore. Complessa la situazione a Pedara, dove i residenti di via Monte Po’, via della Regione e via Tarderia sono stati costretti ad allontanarsi dalle proprie case per le fiamme vicine.

Incendi, la situazione a Pedara

Il sindaco di Pedara, Alfio Cristaudo, si trova sul posto per monitorare l’evoluzione di quanto sta accadendo. Lo stesso primo cittadino ha emesso l’ordinanza di evacuazione precauzionale nelle zone dove si è sviluppato l’incendio.

Attualmente, secondo le ultime informazioni, l’incendio che si è sviluppato nella zona alta di Tarderia risulta essere indomabile a causa del forte vento che lo sta alimentando e per la mancanza di mezzi. Domato, invece, l’incendio scoppiato nella zona più centrale di Pedara tra le vie Ungheretti, Teocrito e Benedetto Croce.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche in zona Pascoli. Ad affiancare i pompieri, in queste ore, sono anche gli operatori della Protezione Civile e della Forestale. Nella città etnea l’amministrazione ha attivato il COC, Centro Operativo Comunale.

Fonte foto: Facebook – Mirko Pappalardo