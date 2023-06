Dramma in casa, scoppia l’incendio: intossicato uomo, è grave

Rogo in casa nel Palermitano: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri. Da ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Dramma a San Martino delle Scale, frazione di Monreale, in provincia di Palermo, dove si è verificato un grave incendio.

Purtroppo c’è un ferito in serie condizioni.

Incendio a San Martino delle Scale, gravissimo un uomo

Rimane ancora da ricostruire la dinamica di quanto accaduto nella frazione di Monreale, per l’esattezza in un appartamento di via dei Frati Minori. Le fiamme e il fumo avrebbero avvolto l’abitazione, intossicamento un uomo. Le sue condizioni, purtroppo, sembrano gravi.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 per i tentativi di rianimazione e l’eventuale trasferimento in ospedale, sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di rito. Presenti, naturalmente, anche i vigili del fuoco: diverse squadre sono intervenute per spegnere le fiamme.

Immagine di repertorio