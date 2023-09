Incendio allo stadio “Iacovone”, a rischio la gara del Catania contro il Brindisi

Match del Catania a rischio domenica prossima causa dell'incendio scoppiato allo stadio "Iacovone" di Taranto.

Aleggia lo spettro del possibile rinvio sul prossimo match del Catania, impegnato nella serata di domenica 10 settembre allo stadio “Iacovone” di Taranto contro il Brindisi, per la seconda giornata del campionato di Serie C.

In questo ore è in corso la valutazione sull’agibilità dell’impianto sportivo pugliese, a seguito dell’incendio che si è sviluppato al termine dell’incontro tra Taranto e Foggia che ha visto i padroni di casa prevalere per 2-0 sugli avversari.

Incendio allo “Iacovone”, cos’è successo

Le fiamme sono divampate nel settore settore ospiti, posizionato nella Curva Sud dello stadio. In base ad alcuni accertamenti, l’incendio sarebbe partito a causa di un fumogeno, presumibilmente proveniente da tale settore e scagliato su materiali di plastica e rotoli di catrame che si trovavano adagiati sotto le tribune.

Il rogo si sarebbe propagato rapidamente, con i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire per riuscire a limitare i danni. Il settore ospiti dello stadio Iacovone è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Si attendono, quindi, ulteriori disposizioni che potrebbero influire sullo svolgimento della gara dei rossazzurri. La gara, quindi, potrebbe slittare o essere disputata su un altro campo. Sul caso sono attualmente in corso le indagini della Digos.

“Epilogo vergognoso”

“Dopo una serata di sport, questo l’epilogo vergognoso. Un incendio appiccato nello stadio “Iacovone” da parte di delinquenti. È pazzesco che che un evento sportivo si trasformi in questa vergogna. Ringrazio i vigili del guoco e le forze dell’ordine per il grande lavoro che stanno svolgendo. Senza parole” ha commentato Dario Iaia di Fratelli d’Italia.

Fonte foto: Facebook – Dario Iaia