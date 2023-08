Impressionanti colonne di fumo nero e fiamme, incendio sulla Statale 115 – FOTO e VIDEO

Pericoloso incendio in una discarica, disagi e fumo ovunque. Lambito dalle fiamme anche un B&B.

Colonne di fumo nero e fiamme ovunque: si registra un pericoloso incendio in una discarica selvaggia di rifiuti lungo la Statale 115, all’incrocio con la Strada Provinciale 2, nel territorio di Vittoria.

Un rogo che in queste ore starebbe causando non pochi problemi alla viabilità, con traffico bloccato e ostacolato in ben quattro città (Vittoria, Gela, Acate e Comiso).

Incendio sulla Statale 115, traffico e fumo ovunque

Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe coinvolto un punto snodale della viabilità della provincia di Ragusa. Le fiamme sarebbero giunte anche vicino a un centro di prima accoglienza per extracomunitari: gli ospiti della struttura avrebbero anche collaborato con i vigili del fuoco di Vittoria per estinguere il rogo.

Lambita da fiamme e fumo anche un’ex carrozzeria di veicoli pesanti e un b&b in contrada Madonna della Salute. Al momento non si hanno notizie di eventuali danni alle aree interessate, che si aggiungeranno a quelli provocati dai disastrosi incendi delle scorse settimane.

Si ricorda che in Sicilia, nonostante il lieve abbassamento delle temperature degli scorsi giorni, prosegue l’emergenza roghi. In particolare, per la giornata del 2 agosto, si prevede lo stato di pre-allerta per rischio incendi in tutta l’Isola, con allerta rossa nelle aree di Enna e Caltanissetta.

Foto video di Franco Assenza