VIDEO | Scoppia un incendio improvviso sul traghetto, decine di persone in mare

Preoccupazione per gli oltre 100 passeggeri dell'imbarcazione, diretta a Koh Tao (Thailandia).

Tragedia sfiorata in Thailandia, dove un incendio ha interessato un traghetto con oltre 100 persone a bordo.

Per fortuna tutti sarebbero riusciti a salvarsi, ma sono stati momenti di paura sia per i passeggeri del mezzo che per i soccorritori.

Incendio in un traghetto in Thailandia

L’episodio si è verificato lo scorso mercoledì sera nella provincia costiera di Surat Thani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’imbarcazione – diretta verso l’isola di Koh Tao, popolare località turistica – avrebbe preso improvvisamente fuoco poco prima di arrivare a destinazione. Ancora da chiarire le cause del rogo.

Le persone a bordo, terrorizzate dall’improvviso incendio, si sarebbero gettate in mare per sfuggire alle fiamme. Fortunatamente, non ci sarebbero stati feriti.

Il terremoto di Taiwan

L’incendio del traghetto in Thailandia non è l’unico evento drammatico che ha interessato il continente asiatico nelle ultime ore. Continuano le operazioni di soccorso per le vittime del terremoto di magnitudo 7.4 che ha sconvolto Taiwan, piccola nazione insulare vicina alla Cina. Centinaia i feriti, almeno 10 i morti accertati: decine di persone sarebbero ancora intrappolate sotto le macerie.

Fonte foto e video: Twitter (x) – 𝕏𝕔hi𝘭𝘭iຖ໐iˢ