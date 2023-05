Incendio in via Livorno, appartamento distrutto dalle fiamme: tre persone in ospedale

Momenti di paura nella notte appena trascorsa a Gela, a causa di un incendio scoppiato all'interno di un appartamento.

Notte di fuoco in un appartamento di via Livorno a Gela, in provincia di Caltanissetta. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero sprigionate all’interno della cucina per poi propagarsi al resto dell’appartamento, distruggendo tutto.

I tentativi di spegnimento e la corsa in ospedale

In attesa dell’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, una mamma con la figlia disabile si sono rifugiate nel balcone nel tentativo di mettersi in salvo. Nel frattempo, il marito della donna cercava di spegnere le fiamme ma è rimasto ustionato alle mani.

Una volta dentro, i pompieri hanno messo in salvo la famiglia che è stata trasferita in ospedale per le cure necessarie. Non si conoscono le cause del rogo, accertamenti in corso da parte dei vigili del fuoco.

Foto di Irene Milisenda