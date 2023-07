Colonne di fumo nero e fiamme, il VIDEO di un grosso incendio nel Ragusano

Grosso incendio a Vittoria in mattinata, arrivano le segnalazioni.

Pericoloso incendio e colonne di fumo nero a Vittoria, in provincia di Ragusa, a due passi dal comando provinciale dei vigili urbani.

Si attende l’intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Un altro incendio sarebbe divampato nei pressi della circonvallazione di Acate, come si evince anche da alcuni video postati sui social: i pompieri, però, lo avrebbero estinto dopo aver ricevuto la segnalazione.

Incendio a Vittoria, fumo e fiamme

“Fiamme dietro la sede del comando dei vigili urbani”, questo si legge in alcune segnalazioni. Il rogo sarebbe divampato circa due ore fa. Colonne di fumo nero, chiaramente visibili dalla strada, avrebbero invaso le strade del centro cittadino.

Sul web si moltiplicano le segnalazioni relative ad altri incendi in tutta la Sicilia. Dopo il caldo record della scorsa settimana, che ha provocato non solo devastanti roghi in tutta l’isola ma anche blackout ed emergenze idriche in varie aree (soprattutto Catania e Palermo, ma non solo), le temperature sembrano tornate nella media stagionale. Tuttavia, non si placa l’emergenza incendi e i vigili del fuoco, gli operatori della Protezione civile e tutte le istituzioni competenti continuano a lavorare per ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Foto e video di Franco Assenza