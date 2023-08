Ancora fiamme in Sicilia, incendio scoppia sull’isola di Vulcano: Canadair in azione

Necessari diversi lanci d'acqua dall'alto per riuscire a spegnere le fiamme scoppiate nelle scorse ore a Vulcano.

Non si placano gli incendi in Sicilia. L’ennesimo rogo si è sviluppato nella giornata di ieri, martedì 1° agosto, in località Gelso sull’isola di Vulcano, alle Eolie.

Le fiamme sarebbero avvenute nel tardo pomeriggio di ieri e per domarle si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, degli operatori della Forestale e dei volontari della Protezione civile.

Lo spegnimento del rogo

L’incendio a quanto pare, avrebbe interessato una zona naturale ma si sarebbe esteso fino a minacciare anche alcune abitazioni presenti a poca distanza dal punto dove è scoppiato il rogo.

Nella zona è intervenuto anche un aereo Canadair che ha effettuato alcuni lanci d’acqua per riuscire a bloccare efficacemente l’incendio scoppiato a Vulcano.