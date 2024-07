Mafia e appalti, dopo Natoli indagato anche Giuseppe Pignatone

Secondo quanto emerso, in queste ore il magistrato coinvolto si trova nel palazzo di giustizia della città nissena per essere interrogato.

Nell’ambito dell’inchiesta sul presunto insabbiamento dell’indagine su mafia e appalti risalente al 1992, rientra nel registro degli indagati a Caltanissetta anche l’ex procuratore aggiunto di Palermo (procuratore a Roma e Reggio Calabria) Giuseppe Pignatone.

Caltanissetta, Pignatone indagato. Con lui Natoli

Secondo quanto emerso, in queste ore il magistrato coinvolto si trova nel palazzo di giustizia di Caltanissetta per essere interrogato. Insieme a Giuseppe Pignatone, il quadro degli indagati per favoreggiamento alla mafia comprende anche Gioacchino Natoli (ex procuratore Palermo) e il generale della guardia di finanza Stefano Screpanti.