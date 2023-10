Incidente sulla A18, scontro tra tre auto vicino al casello: traffico in tilt nel Catanese

Un ferito e traffico in tilt: è il bilancio dell'ennesimo incidente stradale avvenuto sulla Messina-Catania, nei pressi del casello di San Gregorio.

Nuovo incidente sull’autostrada A18 Messina-Catania, nei pressi del casello di San Gregorio in direzione del capoluogo etneo, nella mattinata di giovedì 26 ottobre.

Si registra un ferito.

Incidente sulla A18, un ferito vicino al casello di San Gregorio

La dinamica del sinistro rimane ancora da definire. Secondo una prima ricostruzione, esattamente a due chilometri dal casello di San Gregorio, si sarebbero scontrate tre auto. In seguito al violento impatto, il traffico è rimasto bloccato.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della Polizia Stradale di Catania per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Presenti anche gli operatori del 118, che hanno soccorso e trasferito in ospedale una persona rimasta ferita. Fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni.

La tragedia sulla A19

Non si tratta dell’unico incidente registrato sulle autostrade siciliane negli ultimi giorni. Un sinistro, purtroppo rivelatosi mortale, si è verificato lo scorso martedì 24 ottobre lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza di Tremonzelli, nel territorio di Polizzi Generosa. A perdere la vita è stato un uomo di 40 anni, Rosario Galati Rando.

Secondo una prima ricostruzione, il Tir sul quale si trovava l’uomo sarebbe precipitato dal viadotto presente all’altezza dello svincolo di Irosa, da un’altezza di 10 metri. Per il 40enne non c’è stato nulla da fare. Un secondo uomo, rimasto ferito in seguito all’impatto, sarebbe purtroppo in gravi condizioni.

