Incidente in galleria sulla A18, due ragazzi incastrati: salvati dalla polizia

Provvidenziale l'intervento degli agenti dopo il pericoloso incidente sulla Catania-Messina.

Lo scorso 25 novembre, un contingente del X Reparto Mobile della Polizia di Stato di Catania, diretto a Messina per servizi di Ordine Pubblico, lungo il tragitto, è intervenuto per prestare soccorso alle persone coinvolte in un incidente stradale sulla A18.

Polizia in soccorso di persone coinvolte in incidente sulla A18

Gli agenti stavano percorrendo la carreggiata Catania – Messina dell’autostrada A18, quando hanno rilevato la presenza di un incidente stradale, avvenuto, peraltro, in una posizione molto pericolosa, all’uscita da una galleria.

Visto il quadro preoccupante, i poliziotti, incuranti delle avverse condizioni meteo caratterizzate da pioggia battente e forte vento, sono scesi rapidamente dal mezzo e sono corsi verso l’auto che era andata ad urtare, verosimilmente in modo autonomo, il pilastro della volta di uscita della galleria.

Avvicinatisi al veicolo coinvolto, gli agenti hanno visto, incastrati all’interno dell’abitacolo, due giovani – un ragazzo e una ragazza – rimasti feriti a seguito della collisione con il muro. Tempestivamente gli agenti si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e di creare un’area a protezione del veicolo, segnalandola opportunamente al fine di evitare ulteriori scontri con gli altri mezzi che sopraggiungevano ad alta velocità.

Nel frattempo, dopo aver allertato i sanitari del 118, hanno prestato il primo soccorso ai due giovani in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. L’intervento del personale della Polizia di Stato si è concluso solo quando sono arrivati sul luogo dell’incidente il personale sanitario del 118 e una squadra dei vigili del fuoco.