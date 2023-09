Ennesimo scontro tra due auto sulla A18, incidente e traffico in tilt

Impatto nei pressi dello svincolo di Giarre nella mattinata: polizia e Anas sul posto.

Si registra l’ennesimo incidente sull’autostrada A18 Catania-Messina: coinvolte due auto, scontratesi nei pressi dello svincolo per Giarre.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto questa mattina.

Incidente sulla A18, scontro tra due auto a Giarre

Secondo una prima ricostruzione, a scontrarsi nei pressi dello svincolo per Giarre – per cause ancora da accertare – sarebbero state due auto nella corsia in direzione del capoluogo etneo.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e gli accertamenti del caso. Si sono registrati dei rallentamenti nell’area interessata dall’incidente. Non si conoscono, al momento, le condizioni delle persone coinvolte.

Immagine di repertorio