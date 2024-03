Grave incidente sulla A19, un uomo disabile e una donna in codice rosso

Corsa in ospedale per i due feriti, coinvolti in un pericoloso impatto nei pressi di Villabate (PA).

Terrificante incidente stradale sull’autostrada A19 Palermo-Catania, all’altezza dello svincolo di Villabate (PA): due i feriti.

Coinvolte due auto.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Incidente sulla A19, scontro a Villabate

Secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbe scontrate improvvisamente all’altezza dello svincolo di Villabate e una delle due si sarebbe ribaltata in seguito all’impatto. Nell’auto in questione si trovavano un uomo disabile e una donna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarli dall’abitacolo e i sanitari del 118, che hanno trasferito entrambi i feriti in codice rosso all’ospedale Civico di Palermo. Presenti sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi del caso e stabilire le eventuali responsabilità di quanto accaduto.

La donna incinta ferita in autostrada

Negli scorsi giorni un altro incidente ha generato grande preoccupazione per il coinvolgimento di una donna incinta. Il sinistro si è verificato all’altezza dello svincolo Tommaso Natale – Mondello della A29: l’auto a bordo della quale viaggiava la gestante si sarebbe ribaltata per cause da accertare. Fortunatamente, la donna non avrebbe riportato ferite gravi: i sanitari del 118 hanno comunque deciso di trasferirla in ospedale per i dovuti accertamenti.

Immagine di repertorio