L’incidente aereo in Russia e la morte del leader di Wagner – VIDEO

I primi dettagli sullo schianto tra Mosca e San Pietroburgo in cui avrebbe perso la vita il leader di Wagner Evgenij Prigozhin.

Inizia a fare il giro del mondo il video del jet privato del capo dei mercenari della Wagner Evgenij Prigozhin, precipitato in seguito a un incidente aereo in Russia, tra Mosca e San Pietroburgo. Pare che a bordo viaggiassero sia Prigozhin che il suo vice Dmitry Utkin.

Secondo media russi il cadavere di Prigozhin sarebbe stato identificato, ma in via non definitiva: servirà il test del Dna sui 10 corpi recuperati dopo lo schianto.

Incidente aereo in Russia, tra le vittime (forse) anche Prigozhin

La polizia russa starebbe piantonando la zona in cui è precipitato l’aereo. Flightradar24 ha spiegato all’agenzia di stampa Reuters che l’aereo ha effettuato una “improvvisa verticale verso il basso“: nel giro di circa 30 secondi, l’aereo sarebbe precipitato a più di 8.000 piedi dalla sua quota di crociera di 28.000 piedi.

Le reazioni

Il presidente Usa Biden ha detto di “non essere sorpreso” per la morte di Prigozhin, ex fedele alleato di Putin, che appena due mesi fa era stato protagonista di un tentato golpe contro il Cremlino. Nel frattempo, nessun commento dal presidente russo: Putin, infatti, avrebbe parlato ai Brics ma non avrebbe fatto menzione dell’incidente aereo in Russia.

Tuttavia, il Comitato investigativo russo avrebbe già aperto un procedimento penale per violazione delle regole della sicurezza aerea.

Immagine di repertorio