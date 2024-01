Rocambolesco incidente ad Agrigento, auto impatta vetture posteggiate: 2 feriti e un arresto

Il sinistro ha provocato il ribaltamento della vettura

Perde il controllo del mezzo, per motivi ancora tutti da chiarire, e va a schiantarsi con una Renault Clio su tre auto in sosta nella zona del campo sportivo. E’ successo nella notte ad Agrigento, dove i vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno estratto due passeggeri dal mezzo pericolosamente ribaltato. Un’ambulanza e i carabinieri hanno invece proceduto ai rilievi.

Minacce

Soccorsi dal personale medico, uno dei due, nonostante le ferite, all’arrivo dei carabinieri ha inveito contro questi ultimi minacciandoli. Motivo per cui, una volta riportato alla ragione, è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e portato in caserma. I carabinieri hanno inoltre proceduto a tutti i rilievi per capire l’esatta dinamica dell’incidente.