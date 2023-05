Scontro auto-moto nell’Agrigentino, due studenti sbalzati a terra: scatta corsa in ospedale

Ennesimo incidente stradale a Canicattì, due giovani sono finiti in ospedale mentre stavano facendo ritorno a casa.

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Carlo Alberto a Canicattì, in provincia di Agrigento, all’altezza del bivio stradale che conduce all’abitato di Delia.

Secondo le prime informazioni, a scontrarsi sarebbero state una Fiat Multipla e una Kawasaki Ninja 125. A bordo della Fiat vi era un uomo del posto, mentre sulla moto viaggiavano due studenti originari di Delia.

I soccorsi

L’impatto sarebbe avvenuto frontalmente e i due studenti, che stavano facendo ritorno alla località di origine, sarebbero finiti a terra a seguito dello scontro. Fortunatamente, per loro, non si parla di conseguenze gravi.

I due studenti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì per essere sottoposti alle cure del caso. Nel nosocomio canicattinese è stato trasportato anche il conducente del mezzo a quattro ruote per ulteriori accertamenti.