Scontro tra autocarro e due auto sulla Statale 640: 3 feriti, corsa in ospedale

Nuovo incidente lungo la Strada degli Scrittori, all'ingresso di Caltanissetta. La prima ricostruzione.

Incidente tra due auto e un autocarro sulla Statale 640 Strada degli Scrittori, poco prima dello svincolo per entrare a Caltanissetta.

Il bilancio del sinistro, avvenuto nel pomeriggio di giovedì 25 maggio, è di tre feriti.

Incidente tra auto e autocarro sulla Statale 640, 3 feriti

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta dell’incidente, che si è verificato nei pressi di un hotel e di diverse attività commerciali all’ingresso del capoluogo nisseno. Secondo una prima ricostruzione, le due auto si sarebbero scontrate con un autocarro che procedeva nel senso di marcia opposto lungo la SS 640.

In seguito al violento impatto, tre persone sono rimaste ferite. Sul posto, in seguito alla segnalazione di quanto accaduto, sono intervenuti gli operatori del 118. I malcapitati sono stati trasferiti all’ospedale Sant’Elia per gli accertamenti di rito e le cure necessarie.

Immagine di repertorio