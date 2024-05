Dramma sull’autostrada A9 Mi-Co: diversi feriti, 12enne gravissimo

Il più grave dei feriti sarebbe un bambino di appena 12 anni.

Terrificante incidente sull’autostrada A9 Milano – Como, nel tratto Lomazzo Nord – Fino Mornasco: sono diversi i feriti, tra i quali anche un bambino di 12 anni.

Immediate le operazioni di soccorso.

Incidente dell’autostrada A9, 6 feriti gravi

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per cause ancora da accertare, si sarebbero scontrate nel tratto Lomazzo Nord – Fino Mornasco. L’impatto avrebbe provocato il ferimento di diverse persone e causato l’arresto cardiocircolatorio di un bambino di 12 anni a bordo di una delle due vetture. Il piccolo si trova all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove sono in corso le manovre di Rianimazione.

Gli altri feriti sono una donna di 39 anni, con trauma all’addome e invita all’ospedale di Legnano e una donna di 56 anni con trauma l’addome, alla schiena e all’arto superiore. Trauma all’arto superiore anche per il conducente di una delle due auto un maschio di 52 anni inviato all’ospedale Sant’Anna di Como. Apparentemente illesa una ragazzina di 16 anni.

Dramma sulla A18

Anche in Sicilia, negli scorsi giorni, si è verificato un grave incidente in autostrada. Sulla A18 Messina – Catania, nel tratto tra Giarre e Fiumefreddo, si sarebbero scontrati diversi mezzi (tra i quali un camion). Gravi le condizioni di una donna, trasferita in ospedale in elisoccorso.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI