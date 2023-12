Incidente nella notte nel Catanese, collisione tra due auto: 4 feriti, traffico bloccato

Notte movimentata in viale Autonomia a Caltagirone, a causa di un incidente che ha coinvolto due auto. Ci sono feriti.

Un incidente stradale si è verificato nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 dicembre lungo viale Autonomia a Caltagirone, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, a scontrarsi sono state una Citroen C2 e una Fiat Grande Punto, sulla quale si trovavano presenti 5 giovani.

Incidente a Caltagirone, la ricostruzione

Il bilancio parla di 4 persone ferite, per fortuna non in gravi condizioni. I soggetti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, alcuni dei quali medicati sul posto.

Nell’altra auto si trovava soltanto il conducente. Sul posto si sono presentati anche gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato che hanno effettuato i rilievi del caso.

Il traffico lungo viale Autonomia ha conosciuto dei rallentamenti per permettere la rimozione dei mezzi incidentati. La circolazione stradale è stata deviata su dei percorsi alternativi.

Foto di Franco Assenza