Kevin Dhorbul morto in incidente, i trascorsi da calciatore e il ricordo degli amici: “Sconvolti”

Amici e conoscenti sconvolti per la morte di Kevin Dhorbul. Il giovane, calciatore 27enne, era particolarmente conosciuto a Caltanissetta.

Scorrono copiose le lacrime a Caltanissetta dopo il terribile incidente stradale che è costato la vita a Kevin Dhorbul, nisseno di 27 anni. Sono numerosi gli amici e i conoscenti che in queste ore sui social stanno esprimendo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del ragazzo.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il giovane sarebbe stato sbalzato violentemente dall’auto sulla quale si trovava a seguito dell’impatto con un secondo mezzo.

Il corpo di Kevin è stato ritrovato sull’asfalto di via Due Fontane che collega Caltanissetta con San Cataldo a diversi metri di distanza dal punto del tremendo scontro.

Kevin Dhorbul, il passato da calciatore

Di origini mauriziane, Kevin Dhorbul aveva intrapreso da giovanissimo la carriera di calciatore e ha vestito più maglie di squadre siciliane: Sport Club Nissa 1962, Cusn Caltanissetta e Marianopoli. Proprio la Nissa, club con il quale ha disputato due stagioni da Promozione ed Eccellenza, ha voluto ricordare lo sportivo scomparso.

La Nissa: “Vicini alla famiglia”

“Una notizia che ci ha lasciati attoniti. La Nissa F.C. piange la scomparsa del giovane 27enne Kevin Dhorbul, ex calciatore biancoscudato nel biennio 2015/17, che questa notte è stato coinvolto in un brutale incidente automobilistico che non gli ha lasciato scampo”, si legge sulla pagina Facebook della squadra.

“La società si stringe alla famiglia, in questo momento, di immane dolore. La dirigenza biancoscudata, lo staff e tutti i tesserati porgono, pertanto, le più sentite condoglianze alla famiglia per la grave perdita”, conclude la Nissa.

“Una notizia che lacera il cuore”

“Un ragazzo d’oro, un animo generoso e un fratello per chi ha avuto piacere di conoscerlo e frequentarlo per un po’… una notizia orrenda che preferivo non sentire mai”, è il commento di Giuseppe.

“Notizia sconvolgente, una tragedia che ha lacerato il cuore in chi lo abbiamo conosciuto, un bravo ragazzo”, scrive Maria. Commovente il ricordo di Gianluigi, amico ed ex compagno di squadra della vittima: “Non voglio crederci… mi avevi promesso che saresti sceso in Sardegna amico mio… mi hai aiutato tantissimo lontano da casa mia a conoscere e integrarmi a Caltanissetta. Riposa in pace fratello mio”.

