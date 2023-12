Dramma durante la raccolta di verdure, uomo infilzato da cancello in ferro nel Catanese

Corsa all'ospedale Cannizzaro e gravissime ferite per un 64enne di Biancavilla. In corso le indagini sull'accaduto.

Terribile incidente in una zona di campagna a Biancavilla, in provincia di Catania: un uomo è rimasto infilzato in un cancello mentre cercava di scavalcarlo.

L’episodio è avvenuto in contrada Montalto, non lontano da un terreno dove pare che il malcapitato – un 64enne – si fosse recato per raccogliere della verdura.

Incidente in campagna a Biancavilla, ferito 64enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo avrebbe tentato di scavalcare un cancello di ferro ma avrebbe perso – per cause da accertare – l’equilibrio e sarebbe rimasto infilzato da uno dei spuntoni in ferro. L’uomo avrebbe riportato gravi ferite, in particolare all’altezza del femore.

Un passante avrebbe notato il 64enne in difficoltà e avrebbe lanciato l’allarme, procedendo anche alle manovre di primo soccorso, rivelatesi fondamentali per salvare la vita dell’uomo. Sul posto, sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanze e l’elisoccorso.

Il 64enne è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro, dove i medici lo hanno stabilizzato. Rimane in prognosi riservata. Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’accaduto.

Immagine di repertorio