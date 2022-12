Catania, auto si ribalta e finisce sopra uno scooter: le incredibili immagini dell’incidente

Le incredibili immagini dell'incidente, senza feriti, lasciano poco spazio ai commenti: a parte quello che ha dichiarato l'autore del filmato

Succede a Catania, dove la guida spericolata e l’incuranza del codice della strada hanno provocato un incidente, senza conseguenze per le persone, ma dal risultato incredibile. Un’auto, una fiat panda, per cause da chiarire si è ribaltata di un fianco finendo su uno scooter, nello specifico una Vespa. Le immagini lasciano poco spazio ai commenti, a parte quello che ha dichiarato l’autore del filmato, pubblicato su tiktok e poi condiviso su tutti i social.