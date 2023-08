Scontro tra due Fiat sulla Catania-Siracusa, coinvolta donna incinta: interviene elisoccorso

Elisoccorso sul posto, due le persone ferite nel Siracusano.

Si è registrato un pericoloso incidente con due feriti sulla Catania-Siracusa, in direzione sud tra gli svincoli di Lentini e Augusta.

Il sinistro si è verificato al chilometro 22+900, nel territorio di Carlentini.

Incidente sulla Catania-Siracusa a Carlentini, due feriti

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica del sinistro. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero state coinvolte due auto: una Fiat Panda e una Fiat Bravo. Ancora da accertare i motivi all’origine dello scontro. Nel sinistro sarebbero rimaste ferite due persone: a quanto pare una delle due sarebbe una donna incinta, trasferita con elisoccorso all’ospedale di Catania.

Non si hanno, al momento, ulteriori notizie sulle condizioni dei feriti.

Auto contro tavolini di un bar a Caltagirone

Un altro pericoloso incidente si è verificato in piazza Municipio a Caltagirone, nel Catanese. Secondo una prima ricostruzione, un’auto – modello Mini Cooper – sarebbe piombata a gran velocità sui tavolini di un bar dell’area, ferendo almeno 7 persone. Sono in corso le indagini di rito per ricostruire l’accaduto.

Immagine di repertorio